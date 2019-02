Europeias

A presença da ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus Margarida Marques e da deputada portuense Isabel Santos são as duas principais novidades na lista de candidatos socialista às europeias hoje proposta pelo líder do PS, António Costa.

A seguir ao cabeça-de-lista do PS nas eleições para o Parlamento Europeu, Pedro Marques, surge em segundo lugar, tal como se esperava, a ex-ministra da Presidência Maria Manuel Leitão Marques, sendo o terceiro lugar ocupado pelo eurodeputado Pedro Silva Pereira.

No nono lugar, na chamada zona cinzenta de eleição, está o líder da Federação do Porto do PS, Manuel Pizarro, apesar de este antigo secretário de Estado antes ter manifestado descontentamento por ter sido colocado nessa posição.