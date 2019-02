Actualidade

O presidente da Comissão de Comunicações Federal (FCC) norte-americana, Ajit Pai, reuniu-se hoje com responsáveis do Governo português para abordar questões relativas à segurança no 5G e partilhar as perspetivas dos Estados Unidos nesta matéria.

"O nosso objetivo em vir a Portugal e em ter estas conversas" visa "expressar, entender a visão do Governo português, a importância da rede e também para partilharmos as nossas perspetivas", afirmou Ajit Pai, num encontro com jornalistas na embaixada dos Estados Unidos, em Lisboa.

De acordo com a embaixada, durante a visita a Portugal, Ajit Pai está a participar numa delegação governamental que tem reuniões marcadas com vários líderes governamentais e empresariais portugueses, onde se inclui a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) e os ministérios da Infraestrutura e dos Negócios Estrangeiros.