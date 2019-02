Actualidade

O Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afirmou hoje que os 'encarnados' vão ao Dragão com um único pensamento, a vitória, e revelou a renovação do contrato do central Ferro, com uma cláusula de 100 milhões de euros.

"Estou confiante. Vamos apresentar uma das equipas mais novas de sempre no Estádio do Dragão. Perspetivamos um grande jogo entre duas grandes equipas. Não esquecemos que vamos defrontar o campeão nacional, mas iremos para dentro do campo com um único pensamento, que é a vitória", afirmou Vieira, à margem da inauguração da exposição "Museu Talismã - História, Troféus e Mística desde 2013", no âmbito das comemorações do 115.º aniversário do clube, aludindo ao jogo de sábado da 24.ª jornada.

A data foi o mote para Luís Filipe Vieira oferecer uma prenda aos benfiquistas: "Graças ao processo de recuperação e consolidação da nossa situação financeira, o Sport Lisboa e Benfica irá em breve passar novamente a deter a Benfica Estádio - proprietária do Estádio - e a Benfica TV, situação diferente da que ocorria na SAD, onde o clube e os seus associados apenas têm uma posição maioritária".