Europeias

O cabeça de lista do PSD às europeias, Paulo Rangel, afirmou hoje que em Portugal "o diabo não veio pela porta, mas entrou pela janela" em áreas como a saúde e a segurança de pessoas e bens.

"Eles dizem-nos todos que o diabo não veio. É verdade que ele não veio pela porta, mas entrou na janela do Serviço Nacional de Saúde e entrou na janela da segurança de pessoas e bens", acusou Rangel, no jantar do primeiro dia das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem no Porto.

Para o eurodeputado social-democrata, o diabo - que o anterior líder do PSD Passos Coelho tinha antecipado que chegaria durante o Governo socialista - "está em quem tem de ir aos hospitais, está nos incêndios de Pedrógão, de outubro, de Monchique".