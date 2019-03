Actualidade

A SAD do Sporting apresentou na quinta-feira um resultado positivo de 6,4 milhões de euros (ME) nas contas do primeiro semestre de 2018/19, tendo, neste periodo, atingido um volume de negócios de 89,2 ME.

No relatório e contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os 'leões' referem que "os resultados foram positivos em 6.447 milhares de euros" e que, apesar de "um decréscimo face ao período homólogo", em que registaram 10,1 ME de lucro, deve-se assinalar o resultado "pela positiva".

O clube de Alvalade justifica esta redução com o facto de esta época ter disputado a Liga Europa, enquanto na temporada transata "disputava a UEFA Champions League, maior prova de clubes europeus e com o pagamento de prémios por presença e desempenho superiores à UEFA Europa League".