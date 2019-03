Venezuela

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) pediu esta quinta-feira às instituições da Venezuela para "protegerem" a vida e a integridade do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó.

"A CIDH insta as instituições nacionais do Estado da Venezuela a protegerem os direitos à vida e à integridade pessoal de Juan Guaidó, de acordo com a medida cautelar outorgada pela CIDH em 25 de janeiro, 2019", explica um comunicado daquele organismo.

O comunicado aponta que a CIDH tomou conhecimento de que teriam surgido recentemente "ameaças de morte contra Juan Guaidó, beneficiário de medidas cautelares outorgadas pela CIDH".