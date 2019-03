Actualidade

Um dos maiores grupos neo-nazis dos Estados Unidos, Movimento Nacional Socialista, tem como novo e improvável líder o ativista negro James Hart Stern, que prometeu usar a sua nova posição para o desmantelar.

Documentos entregues em tribunal na quinta-feira, citados pela Associated Press (AP), sugerem que James Hart Stern quer usar o seu novo cargo como diretor e presidente do Movimento Nacional Socialista (NSM, na sigla original) para enfraquecer a defesa do grupo sedeado na cidade de Detroit num processo judicial.

O NSM é um dos grupos extremistas processado pelo massacre em Charlottesville, no estado da Virigina, em 2017, no decurso de um desfile de supremacistas brancos.