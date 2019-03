Actualidade

As Nações Unidas consideraram que o processo de resolução da crise dos refugiados rohingya de Myanmar (antiga Birmânia) está lento e que as eleições no país, marcadas para o próximo ano, podem atrasar ainda mais a resolução do problema.

A enviada das Nações Unidas (ONU) a Myanmar, Christine Burgener Schraner, regressou recentemente da sua quinta viagem ao país e esta quinta-feira relatou publicamente pela primeira vez ao Conselho de Segurança da ONU sobre as evoluções da crise no Myanmar, desde que assumiu o cargo em abril de 2018.

"A minhas primeiras cinco visitas à Birmânia destacaram os enormes desafios que exigem considerável apoio internacional", disse.