A Colômbia anunciou esta quinta feira que vai expulsar uma mulher venezuelana, conhecida como "Pau Pau", por alegadamente "representar um risco para a segurança nacional e dos seus compatriotas".

"A Migração da Colômbia, no desenvolvimento das suas funções e atuando em exercício da soberania nacional que lhe foi confiada, vai avançar com processo de expulsão do território nacional de uma cidadã venezuelana, membro da Polícia Estatal", explica um comunicado.

Segundo o documento, "Pau Pau" foi "detida depois da Migração da Colômbia, num trabalho coordenado com o Exército Nacional (colombiano), ter evidenciado uma série de inconsistências nas declarações por parte da estrangeira, que manifestou estar a fugir da ditadura de Nicolás Maduro".