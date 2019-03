Actualidade

A China criticou hoje a decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC), que deu razão aos Estados Unidos em uma disputa sobre subsídios agrícolas, e que considerou que Pequim favorece os agricultores domésticos em detrimento do comércio internacional.

"A China sempre respeitou as regras da OMC e avaliará cuidadosamente o relatório do grupo de especialistas, tratará de maneira apropriada, de acordo com os procedimentos de solução de controvérsias da OMC", apontou o Ministério do Comércio chinês, em comunicado, no qual assegurou que "o lado chinês lamenta" a decisão.

Na quinta-feira, a OMC deu razão a uma queixa apresentada pelos Estados Unidos contra os subsídios a alimentos dados por Pequim entre 2012 e 2015 e disse que o gigante asiático concedeu subsídios em excesso, não respeitando assim os compromissos comerciais internacionais.