Actualidade

O bailado "Dom Quixote", de Eric Volodine, vai ser interpretado pela Companhia Nacional de Bailado (CNB), no Teatro Camões, em Lisboa, entre hoje e dia 17 de março, e de 11 a 13 de julho, no Teatro Municipal do Porto.

Com coreografia de Eric Volodine segundo Alexander Gorski, e música de Ludwig Minkus, o espetáculo estreou-se pela CNB em 1990 e volta agora a ser dançado, num regresso à programação da companhia.

O argumento é inspirado no trabalho de Marius Petipa e na obra de Miguel de Cervantes, e tem cenografia e figurinos de Alexandre Vassiliev, com desenho de luz de Richard Caswell.