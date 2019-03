Actualidade

Um primeiro grupo de 84 professores portugueses, de um total de 140 que estarão destacados nas escolas de referência em Timor-Leste, começa hoje a distribuir-se pelos municípios timorenses, depois de encontros preparativos finais em Díli.

Os docentes dos treze Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE), que chegaram a Díli na quinta-feira, estiveram hoje reunidos com a ministra da Educação, Juventude e Desporto, Dulce Soares, responsáveis do Ministério e as coordenadoras daquele que é o maior projeto da cooperação luso-timorense.

"Para mim é muito importante poder receber-vos e transmitir-vos umas palavras de força e coragem. Sei que a vida nos municípios não é propriamente fácil, com certeza que sentem falta de muitas coisas a que estão habituados. Por isso louvo a vossa coragem e força de vontade", disse num encontro no centro de formação de professores (INFORDEP) em Díli.