Actualidade

O comissário do Plano Nacional das Artes (PNA), Paulo Pires do Vale, sublinhou hoje o papel "fundamental" das artes na existência humana, como via "determinante" para a promoção da inclusão, igualdade, encontro de culturas e respeito pelo património.

Contactado pela agência Lusa a propósito do início do projeto e das funções de comissário, que hoje começa oficialmente, o curador, ensaísta e professor salientou a importância deste projeto do Governo "na promoção do acesso à cultura" em várias frentes, desde as escolas, famílias, à comunidade artística e às instituições públicas e privadas.

"Há uma consciência que leva o Governo a querer promover este plano, de que as artes, no sentido plural, são um fator importantíssimo de desenvolvimento pessoal e comunitário, podem ter um impacto social e, por isso, devemos promover uma cultura mais participada e acessível a todos os cidadãos", disse à Lusa, sobre a importância da criação deste plano, que terá um horizonte de dez anos (2019-2029).