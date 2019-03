Actualidade

Angola e Qatar vão reforçar a cooperação nos domínios do petróleo e do gás, necessidade expressa durante uma deslocação do ministro das Relações Exteriores angolano, Manuel Augusto, a Doha, indica hoje um comunicado oficial enviado à agência Lusa.

No documento, o Ministério das Relações Exteriores angolano adianta que a intenção foi assumida quinta-feira por Manuel Augusto e pelo o vice-primeiro Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Já este mês, Angola e Qatar assinaram, também em Doha, um acordo de cooperação no domínio dos transportes, que prevê o estabelecimento de ligações aéreas entre as capitais dos dois países, na sequência da visita de uma delegação angolana liderada pelo ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, e que integrou representantes da Empresa Nacional de Navegação Aérea (ENANA) e da TAAG.