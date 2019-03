Actualidade

O lucro da Mota-Engil disparou para 24 milhões de euros em 2018, depois de um resultado líquido de dois milhões no ano anterior, segundo os dados comunicados pela empresa à Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação hoje divulgada, o volume de negócios da Mota-Engil subiu 8% para um valor recorde de 2.818 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou para 409 milhões de euros, com uma margem de 15%.

A empresa teve no ano passado uma carteira de encomendas recorde de 5.465 milhões de euros, tendo no final de 2018 um valor equivalente a mais de dois anos de atividade, especialmente em África, onde conta com 50% do valor.