Actualidade

O Museu Nacional de Arte Contemporânea vai ter um espaço expositivo no Palácio do Pelourinho, na Golegã (Santarém), para onde vai ser transferido o espólio do pintor Veloso Salgado, atualmente nas reservas do Museu do Chiado.

O protocolo de colaboração para depósito dos bens, a que a Lusa teve hoje acesso, foi assinado no passado dia 15 de fevereiro entre a diretora-geral do Património Cultural, Paula Araújo da Silva, e o presidente da Câmara Municipal da Golegã, José Veiga Maltês.

O espólio, doado à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) pela neta do artista e atribuído ao Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (MNAC), inclui mobiliário, objetos de arte e várias esculturas, tendo a escolha recaído no Palácio do Pelourinho, propriedade da Câmara da Golegã, por este permitir "reconstituir ambientes oitocentistas da casa de Ferreira Chaves e Veloso Salgado, cujas famílias viviam em conjunto, num projeto inédito de recriação de ambientes do quotidiano destes artistas".