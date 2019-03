Actualidade

Os músicos Kathryn Joseph e Rami Khalife estreiam-se em Portugal, no âmbito do Festival Respira!, que se realiza de 02 a 04 de maio, no Theatro Circo, em Braga.

Do cartaz desta terceira edição fazem também parte o pianista britânico de jazz Alfa Mist, que apresentará o novo álbum, o norte-americano Lonnie Holley, intérprete de canções como "Here I Stand Knocking At Your Door", e o pianista e compositor ucraniano Lubomyr Melnyk.

O pianista Alfa Mist abre o festival no dia 02 de maio, no palco da avenida da Liberdade da capital minhota, onde vai "apresentar o novo trabalho que sucederá aos icónicos 'Nocturne' e 'Antiphone", segundo comunicado do Theatro Circo, hoje divulgado.