Actualidade

A taxa de desemprego na União Europeia recuou em janeiro para 6,5%, face aos 6,6% de dezembro e 7,2% na comparação homóloga, atingindo o valor mais baixo desde que o Eurostat começou a publicar os dados mensalmente, em 2000.

Os dados hoje divulgados pelo gabinete oficial de estatísticas da UE revelam ainda que, na zona euro, a taxa de desemprego foi de 7,8% no primeiro mês do ano, estável face a dezembro de 2018, mas abaixo dos 8,6% registados no período homólogo (janeiro do ano passado), permanecendo assim no valor mais baixo desde outubro de 2008.

Em Portugal, a taxa de desemprego foi de 6,7% - uma subida de uma décima na variação mensal (em dezembro de 2018 foi de 6,6%), mas mais de um ponto percentual abaixo do valor registado um ano antes (7,8%) -, um valor que fica assim ligeiramente acima da média da UE a 28, mas abaixo da média no espaço da moeda única.