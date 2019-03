Actualidade

A taxa de inflação anual da zona euro subiu para os 1,5% em fevereiro, face aos 1,4% do primeiro mês do ano, segundo uma estimativa rápida hoje divulgada pelo gabinete de estatísticas da União Europeia.

De acordo com o Eurostat, considerando as componentes da inflação, a maior taxa deverá ter voltado a registar-se no setor da energia (3,5%, face aos 2,7% do mês anterior), seguindo-se o setor da alimentação, álcool e tabaco (2,4%, contra 1,8% em janeiro), dos serviços (1,3%, abaixo dos 1,6% do mês anterior) e o dos bens industriais não energéticos (0,3%, estável comparativamente a janeiro).

ACC // CSJ