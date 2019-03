Actualidade

A chuva vai chegar a Portugal continental no final da tarde de hoje, tornando-se mais intensa durante a tarde de domingo, e na terça-feira de Carnaval as temperaturas devem baixar e o vento vai soprar mais forte.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), preveem-se períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro a partir do final da tarde de hoje, que se vão intensificar no domingo, estendendo-se a todas as regiões do Norte e Centro do país.

Para terça-feira, a probabilidade de ocorrência de precipitação varia entre 60 e 90% no Minho e Douro Litoral, entre 50 e 70% nas restantes regiões do Norte e Centro e entre 20 e 50% na região Sul.