Actualidade

A audiência pública respeitante ao processo de extradição para Portugal do português Rui Pinto, colaborador do 'Football Leaks', está marcada para terça-feira, 05 de março, no Tribunal Metropolitano de Budapeste, disse hoje à Lusa fonte judicial.

A sessão tem início marcado para as 10:15 (09:15 em Lisboa) e servirá para as partes apresentarem ao tribunal os respetivos fundamentos. Caso seja decretada a extradição para Portugal, Rui Pinto, que está em prisão domiciliária, em Budapeste, desde 18 de janeiro, será imediatamente detido.

Rui Pinto foi detido em 16 de janeiro, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) por duas situações: acesso aos sistemas informáticos do Sporting Clube de Portugal (SCP) e do fundo de investimento 'Doyen Sports' e posterior divulgação de documentos confidenciais, como contratos de jogadores do SCP e do então treinador Jorge Jesus, assim como de contratos celebrados entre a 'Doyen' e vários clubes de futebol.