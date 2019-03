Actualidade

O antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho foi expulso de sócio do clube, por decisão do Conselho Fiscal e Disciplinar do emblema lisboeta.

Bruno de Carvalho, de 47 anos, presidiu ao clube 'leonino' entre 2013 e 2018, altura em que foi destituído do cargo, em Assembleia Geral.

Em comunicado, o Sporting anunciou que Bruno de Carvalho cometeu 12 infrações disciplinares.