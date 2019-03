Actualidade

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, alertou hoje que a violação por parte da Rússia do tratado sobre armas nucleares de alcance intermédio é um dos maiores desafios de segurança para a aliança.

Falando em Sófia após um encontro com o primeiro-ministro búlgaro, Boiko Borissov, Stoltenberg exortou Moscovo a regressar ao cumprimento do tratado INF, que é há décadas a base do controlo de armamento.

"A NATO não quer uma nova Guerra Fria, não queremos uma nova corrida ao armamento", adiantou.