A dívida pública, na ótica de Maastricht, que conta para Bruxelas, baixou para 121,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no final do quarto trimestre, abaixo dos 124,8% registados um ano antes, divulgou hoje o Banco de Portugal.

O valor apurado pelo Banco de Portugal (BdP) fica ligeiramente acima da meta do Governo para 2018, de 121,2%.

De acordo com o Boletim Estatístico do BdP, a dívida baixou face ao trimestre anterior, quando se fixou nos 125% do PIB.