Atletismo/Europeus

O atleta português Francisco Belo qualificou-se hoje para a final do lançamento do peso dos Europeus de atletismo de pista coberta, a decorrer em Glasgow, ao contrário do compatriota Tsanko Arnaudov, que foi eliminado.

Depois de um primeiro lançamento a 19.93 metros, foi a segunda marca que qualificou Francisco Belo, com 20.31, o oitavo melhor registo, último dos que dão acesso à final, marcada para as 20:35 de hoje.

O recordista nacional Tsanko Arnaudov não conseguiu reeditar o apuramento para a final que conseguiu em 2017, quando foi quarto classificado, com o primeiro - e insuficiente - lançamento de 19.86 metros a permanecer como o seu melhor registo de hoje, ao qual se seguiu um nulo e uma tentativa a 19.08, terminando no 12.º lugar.