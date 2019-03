Actualidade

O artista plástico Pedro Cabrita Reis, autor do projeto "A metade do céu", para celebrar a obra de Maria Helena Vieira da Silva, quis criar uma exposição como "corpo vivo", para "criar curiosidade permanente e provocar reações" no público.

Este é o impacto que o artista pretendeu obter ao idealizar uma exposição com obras de 60 artistas portuguesas, para celebrar os 25 anos do Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, em Lisboa, que será inaugurada a 21 de março.

Questionado pela agência Lusa sobre se esta exposição tem alguma ligação ao atual debate e foco nas questões de género, Pedro Cabrita Reis descartou totalmente esta ideia.