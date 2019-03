Actualidade

O novo reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, alertou hoje, na sua tomada de posse, para um "modelo de competição excessiva e desregulada" entre as instituições de ensino superior.

"Urge pensar no posicionamento e na oferta formativa e, mais precisamente, refletir como podemos transitar de um modelo de competição excessiva e desregulada entre instituições e começar, em conjunto, a partilhar recursos e sinergias que permitam potenciar o impacto no tecido social e económico nas diferentes regiões do país", afirmou Amílcar Falcão, durante a cerimónia de investidura, na Sala dos Capelos, depois de ter sido eleito pelos membros do Conselho Geral como novo reitor da Universidade de Coimbra, sucedendo a João Gabriel Silva.

Segundo Amílcar Falcão, o contexto atual está marcado "por uma competição desenfreada entre instituições, um país desequilibrado do ponto de vista da ocupação territorial e excessivamente centralista na tomada de decisões", considerando que a Universidade de Coimbra (UC) tem de saber posicionar-se e adaptar-se à realidade, não se isolando.