O presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) do Sporting revelou hoje que a decisão de expulsar de sócio o ex-presidente Bruno de Carvalho foi tomada por unanimidade e que "todos os visados tiveram os direitos de defesa" assegurados.

Joaquim Baltazar Pinto assinalou que a decisão de expulsar Bruno de Carvalho e o antigo vice-presidente Alexandre Godinho, além de outras sanções impostas a membros dos anteriores órgãos sociais, "nada tem a ver" com a atual direção do clube lisboeta, presidida por Frederico Varandas, salientando a independência do CFD.

"Todos os visados tiveram os direitos de defesa. Todos tiveram direito a tudo o que apresentaram" durante a instrução, disse Baltazar Pinto, em declarações à Sporting TV, assinalando que aquela fase do processo foi realizada por um instrutor externo, "um grande jurista, muito competente".