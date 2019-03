Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, relativizou hoje a importância do 'clássico' frente ao FC Porto, para a I Liga de futebol, realçando que o mais importante é manter a organização e respeitar as suas ideias de jogo.

"Trata-se de um jogo muito importante, mas não é decisivo. Decisivo é a equipa estar arrumada, como temos feito nos últimos dois meses. Temos de manter o equilíbrio, encontrar o nosso rumo e ser consistentes, porque isso é que faz as equipas ganharem campeonatos", realçou Bruno Lage.

Sobre que FC Porto espera encontrar, o treinador das 'águias' não quis arriscar um 'onze' portista e sublinhou que está mais focado em perceber o modo como o campeão nacional se vai organizar no relvado.