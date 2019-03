Actualidade

A editora Documenta lança hoje o livro "Do tirar pelo natural", do teórico português do século XVI Francisco de Holanda, considerado o primeiro tratado da história da arte dedicado integralmente ao retrato enquanto objeto artístico.

Esta famosa obra, daquele que é considerado um dos mais importantes vultos do Renascimento em Portugal, foi publicada em 1984 pela Livros Horizonte, no âmbito da edição das obras completas do humanista, coordenada por José da Felicidade Alves, estando arredada das livrarias portuguesas desde então.

A Documenta vai agora editar a obra, estando previsto o seu lançamento hoje, pelas 18:30, na livraria Sistema Solar, no Chiado, apresentada pelos curadores Paulo Pires do Vale e Raphael Fonseca e pelo artista e divulgador Tomás Maia, segundo informação disponível na página desta loja, na Internet.