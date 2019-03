Actualidade

O treinador do FC Porto considerou hoje que o jogo de sábado com o Benfica, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, "é importante, mas não decisivo" para a atribuição do título nacional.

Sérgio Conceição assumiu a vontade de vencer o 'clássico', mas lembrou que depois deste desafio "ainda há 10 jogos e 30 pontos em disputa até ao final do campeonato".

"Não é um jogo decisivo, mas é muito importante. É um jogo que vale seis pontos, pois se ganharmos, são três pontos que o adversário não ganha no confronto direto. Mas o campeonato é uma prova de regularidade e não vale a pena vencer agora se depois perder com o Feirense", advertiu o técnico dos 'dragões'.