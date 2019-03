Actualidade

A ópera de câmara "The colour's mechanics", de Nuno Costa, é uma das quatro selecionadas para se estrear no 63.º Festival Internacional de Música Contemporânea, no âmbito da Bienal de Veneza.

O Festival, sob a direção artística do compositor italiano Ivan Fedele, realiza-se de 27 de setembro a 06 de outubro, apresenta 16 espetáculos de um total de 30, dos quais 19 são estreias absolutas, 12 comissariados pela bienal e 11 estreias italianas.

A ópera do compositor português, com libreto de Madalena dos Santos, foi uma das quatro escolhidas, de um concurso internacional destinado a equipas de compositores e libretistas, com idades abaixo dos 35 anos, para apresentarem quatro projetos de teatro musical de baixo orçamento, com um tema cómico, surrealista, fantástico e/ou lúdico, com uma duração não superior a 18 minutos, como se lê no 'site' da Bienal.