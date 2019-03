Actualidade

O romance "Pequenas cadeiras vermelhas", aclamado como uma das obras mais marcantes da escritora irlandesa Edna O'Brien, que tem por base o cerco de Sarajevo pelas tropas sérvio-bosnias, chega este mês, pela primeira vez, às livrarias portuguesas.

Editado pela Cavalo de Ferro, chancela do grupo editorial 2020, este é um livro sobre a natureza do mal e o fascínio do homem pela crueldade, que reflete ao mesmo tempo sobre a redenção e a procura do amor.

Editado originalmente em 2015, este é "um romance assombroso, que tem por base um acontecimento histórico que marcou a autora: o duro cerco de Sarajevo pelas tropas servo-bósnias", explica a editora.