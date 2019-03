Actualidade

O maestro e compositor André Previn, durante anos titular da Sinfónica de Londres, vencedor de quatro Óscares, morreu em Nova Iorque na quinta-feira, aos 89 anos, disse a sua agente Linda Petrikova, ao jornal The New York Times.

Pianista e compositor norte-americano de origem alemã, André George Previn destacou-se no jazz, na música erudita e na composição para cinema, tendo recebido quatro Óscares pelo trabalho de direção e orquestração de bandas sonoras como "My Fair Lady", "Irma la Douce", "Gigi" e "Porgy and Bess".

Como maestro, Previn tem, entre as suas interpretações de referência, o 2.º Concerto para piano e orquestra de Chopin, gravado com a pianista portuguesa Maria João Pires e a orquestra Royal Philharmonic, de que era titular, para a Deutsche Grammophon.