Actualidade

Mais de três mil trabalhadores independentes em início de atividade que estavam isentos de contribuir durante o primeiro ano para a Segurança Social optaram, no entanto, por fazê-lo, segundo um balanço do Governo divulgado hoje.

O documento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, apresentado esta tarde na Concertação Social, integra um balanço sobre o novo regime contributivo dos trabalhadores independentes que começou a produzir efeitos em janeiro.

As novas regras mantiveram a norma que estabelece que o primeiro enquadramento no regime dos trabalhadores independentes só produz efeitos no primeiro dia do 12.º mês posterior ao do início de atividade.