A câmara de Óbidos recusou aceitar todas as novas competências, incluindo a da área da educação por pretender negociar com o Governo a prorrogação do contrato administrativo relativo aos complexos escolares do concelho, disse hoje o presidente da autarquia.

A deliberação da câmara, liderada pelo PSD, "foi no sentido de não aceitar competências no domínio da educação", disse hoje à agência Lusa o presidente da câmara de Óbidos, Humberto Marques, justificando a posição com o objetivo de "não deixar cair o contrato interadministrativo" assinado com o Estado em 2015.

O contrato dotou o município de autonomia pedagógica, curricular, administrativa e organizativa dos complexos escolares do concelho, no âmbito de um projeto piloto desenvolvido em 13 autarquias de norte a sul do país.