Actualidade

O Novo Banco terminou o ano de 2018 com menos 392 trabalhadores e 71 balcões em 2018, face ao final de 2017, divulgou o presidente executivo do banco, António Ramalho, durante a apresentação de resultados do ano passado.

O Novo Banco terminou 2018 com 5.096 trabalhadores, menos 392 que os 5.488 registados no final de 2017.

Em Portugal, o banco terminou 2018 com 4.804 trabalhadores, menos 352 que os 5.156 registados um ano antes.