Actualidade

As Forças Democráticas da Síria, aliança liderada por milícias curdas apoiadas por uma coligação internacional, anunciaram hoje que lançaram o ataque final contra o último reduto do Estado Islâmico, na cidade de Al Baguz.

"Após a retirada de milhares de civis e dos nossos companheiros detidos em Al Baguz, a operação de limpeza do último reduto do Estado Islâmico começou às 18:00 de hoje (16:00 em Lisboa)", escreveu o porta-voz das Forças Democráticas da Síria (FDS), Mustafa Bali, no Twitter.

As FDS - uma aliança militar liderada por milícias curdas e apoiadas por uma coligação internacional liderada pelos EUA - já terão realocado todas as mulheres e crianças que se encontravam em três campos nas províncias vizinhas da zona do ataque agora iniciado contra o movimento jihadista.