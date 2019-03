Actualidade

A PT Ventures disse hoje que a decisão arbitral de um pagamento de 585 milhões de euros dos acionistas da Unitel "confirma" que a operadora "foi utilizada" por "alguns dos seus acionistas em benefício próprio".

Em comunicado, a sociedade, detida pela Oi, reagiu à decisão judicial e a um comunicado publicado no site da Unitel, esta quinta-feira, em que operadora angolana reclama vitória porque não foram atribuídos "à PT Ventures os cerca de 3.000.000.000 dólares (2,6 mil milhões de euros à cotação atual) reclamados por alegados danos".

A PT Ventures vem contrapor que a "atual administração da Unitel induz o público ao erro ao comparar valores em bases diferentes. O valor pedido pela PT Ventures referia-se ao valor das ações. O Tribunal decidiu que caberia uma indemnização pelas perdas sofridas nas suas ações pelos incumprimentos do acordo parassocial, podendo a PT Ventures manter as suas ações na Unitel, com o reconhecimento de todos os seus direitos correlatos, incluindo o de nomear a maioria do Conselho de Administração", salientou a empresa na mesma nota.