Actualidade

O Ministério das Finanças referiu hoje que "considera indispensável" a realização de uma auditoria" para escrutinar o processo de capitalização do Novo Banco.

"Dado o valor expressivo das chamadas de capital em 2018 e 2019, o Ministério das Finanças, em conjugação com o Fundo de Resolução (FdR), considera indispensável a realização de uma auditoria para o escrutínio do processo de concessão dos créditos incluídos no mecanismo de capital contingente", afirmou o Ministério das Finanças num comunicado emitido hoje.

A reação surge depois de o Novo Banco ter registado um prejuízo de 1.412 milhões de euros em 2018 e anunciado que vai pedir uma injeção de 1.149 milhões de euros ao FdR para reforçar rácios de capital, ao abrigo do Mecanismo de Capital Contingente (CCA).