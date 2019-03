Actualidade

O presidente do Novo Banco disse hoje que "todas as auditorias são bem-vindas", depois de o Ministério das Finanças ter considerado "indispensável" que se faça uma aos créditos para escrutinar o processo de recapitalização do Novo Banco.

"Todas as auditorias são bem-vindas", disse António Ramalho, mesmo no final da conferência de imprensa de apresentação de resultados de 2018, logo que foi conhecido que as Finanças querem uma auditoria a créditos que estão no balanço do banco.

"Dado o valor expressivo das chamadas de capital em 2018 e 2019, o Ministério das Finanças, em conjugação com o Fundo de Resolução (FdR), considera indispensável a realização de uma auditoria para o escrutínio do processo de concessão dos créditos incluídos no mecanismo de capital contingente",lê-se no comunicado emitido hoje.