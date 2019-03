Actualidade

O FC Porto anunciou a renovação do contrato, por mais uma época, até 2020/21, com o treinador Sérgio Conceição, que traçou como objetivo "alcançar muito sucesso" e, a curto prazo, revalidar o "título nacional".

Numa cerimónia realizada precisamente no mesmo local onde o técnico foi apresentado em 2017, ficou a saber-se que o técnico fica ligado aos portistas até junho de 2021.

"Esperamos alcançar o sucesso, mas toda a gente sabe que o objetivo principal é o título de campeão nacional. Estamos muito focados e estamos agora em estágio porque amanhã (sábado) temos um jogo importante contra o Benfica", disse na cerimónia que assinalou a renovação, no Estádio do Dragão, no Porto.