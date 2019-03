Actualidade

A Benfica SAD registou um lucro de 14 milhões de euros no primeiro semestre de 2018/19, uma redução de 26,6% face ao período homólogo, explicada pela descida do resultado com transações de atletas, anunciaram hoje as 'águias'.

"O resultado líquido consolidado do 1.º semestre de 2018/2019 ultrapassa os 14 milhões de euros, correspondendo ao quinto ano consecutivo em que a Benfica SAD apresenta lucro nos primeiros seis meses de atividade", lê-se no relatório e contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O lucro apurado entre 01 de julho de 2018 e 31 de dezembro de 2018 é quase 30% inferior aos 19,1 milhões de euros obtidos em igual período do ano anterior, um decréscimo que, segundo a Benfica SAD, "é explicado pela redução do resultado com transações de direitos de atletas".