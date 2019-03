Atletismo/Europeus

O atleta português Francisco Belo classificou-se hoje no quarto lugar na final do lançamento do peso dos Europeus de atletismo de pista coberta, em Glasgow, na Escócia, com um recorde pessoal de 20,97 metros.

Francisco Belo, que se tinha qualificado com o oitavo e pior registo (20,31 metros), entrou com 20,59 metros e marcou 20,97 ao segundo ensaio, superando em sete centímetros a sua anterior melhor marca (20,90), em 17 de fevereiro, em Istambul.

O atleta do Benfica, de 27 anos, marcou, depois, 20,65 metros, no terceiro lançamento, 20,56, no quarto, e nulo nos dois últimos.