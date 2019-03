Actualidade

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, afirmou a sua vontade de intensificar a cooperação bilateral "em todas as áreas" com o Vietname, durante a sua visita Hanói.

Durante os encontros com os líderes vietnamitas, Kim expressou o seu desejo de "normalizar a cooperação e o intercâmbio em todas as áreas como economia, ciência, tecnologia, desporto, cultura, arte e media", informou hoje agência oficial de notícias norte-coreana KCNA.

O líder norte-coreano encontrou-se na sexta-feira com o Presidente vietnamita, Nguyen Phu Trong, com o primeiro-ministro, Nguyen Xuan Phuc e ainda com o presidente da Assembleia Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan.