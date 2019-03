Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou a "direita económica" de lançar uma "empreitada" de notícias visando altos dirigentes comunistas por não perdoar o contributo do partido para a solução de Governo.

"Nunca aproveitei nada da política", assegurou o líder comunista, em entrevista à agência Lusa, acrescentando logo a seguir: "queria e vou conseguir sair com a consciência tranquila de que, no quadro das minhas limitações, e naturalmente dos meus defeitos, procurei fazer o meu melhor pelo meu povo e pelo meu país".

Jerónimo de Sousa referia-se a notícias que têm vindo a público, designadamente sobre um alegado favorecimento do genro pela Câmara Municipal de Loures, liderada pelo seu camarada Bernardino Soares, e também do envolvimento do pai de João Ferreira, cabeça de lista da CDU às europeias, em despejos e negócios de alojamento local.