Actualidade

As autoridades indonésias afirmaram hoje temerem que as cerca de 30 pessoas que estão presas nos escombros, depois do colapso na quinta-feira de uma mina ilegal no norte da ilha de Sulawesi, na Indonésia, possam estar mortas.

Os socorristas continuam os trabalhos na região de Bolaang Mongondow, na parte norte das Ilhas Celebes, onde o colapso deu origem também a um deslizamento de terras, tendo oito pessoas sido encontradas mortas e 20 foram salvas.

Desde de sexta-feira que os socorristas não conseguiram salvar mais ninguém.