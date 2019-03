Actualidade

O ator luso-descendente José Cruz vai levar um novo espétaculo de humor em digressão por França, e está a trabalhar na versão portuguesa que vai apresentar primeiro em Paris, em abril, e em Portugal, no mês de Agosto.

Depois de oito anos com o espectáculo "Olá!", o ator José Cruz tem uma nova criação "En constuction" ("Em construção") que estreou no final do ano passado, em Paris, e que vai ser levado, em março e abril, a várias cidades francesas como Bégles Bordeaux, Simple, Saint Quentin e Perpignan.

"O 'Olá!' demorou oito anos a ser aperfeiçoado e sabia que o próximo seria uma construção. Eu próprio também ainda não acabei de me construir e é disso que trata este espectáculo. Faz também ressonância com as pessoas que trabalham nas obras, essa ocupação tão ligada aos portugueses aqui em França, e é uma homenagem ao meu pai", disse o ator luso-descendente, em entrevista à agência Lusa.