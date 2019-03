"Na margem

A longa metragem documental "Na margem: Uma história do Rock", de Rui Berton, João Tempera e Davide Pinheiro, foi a grande vencedora da edição deste ano do MUVI - Festival Internacional de Música no Cinema, foi hoje anunciado.

Duplo vencedor - do júri das Odisseias musicais e prémio do Público -, o filme de Rui Berton, João Tempera e Davide Pinheiro, premiado no certame a decorrer em Almada, recolhe a história do rock em Almada ao longo de praticamente 60 anos, contada por aqueles que a viveram de guitarra em punho.

Já "Peret, Yo Soy La Rumba", de Paloma Zapata, um retrato fidedigno da 'rumba catalã' contado por membros da família de Peret, autor de "Borriquito" e inventor de um género musical que misturava o ímpeto do rock, o sabor dos ritmos das Caraíbas e o flamenco, venceu o Palco Internacional das Odisseias Musicais - prémio do júri.