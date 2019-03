Actualidade

O Bloco de Esquerda responsabilizou hoje PSD, CDS e PS pela situação do Novo Banco, depois de se saber que a instituição financeira vai pedir uma injeção de capital de 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução.

"O que aconteceu com o BES e o Novo Banco é uma lição do que não deve ser feito no país e tem responsabilidade no PSD, CDS e PS", afirmou Catarina Martins.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) falava aos jornalistas, em Amarante, onde hoje se deslocou para tomar uma posição política sobre a barragem de Fridão, um aproveitamento hidroelétrico, no rio Tâmega, ao qual o BE se opõe.